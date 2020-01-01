Токеномика TruBadger (TRUBGR) Откройте для себя ключевую информацию о TruBadger (TRUBGR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TruBadger (TRUBGR) We believe that community is the commerce of the future. Imagine a tokenmunity coming together with the singular common focus of increasing the wealth of everyone involved! The blockchain is the perfect mechanism to allow this to happen. The TruBadger tokenomics allows the resources to assemble the best team that can then leverage the collective intelligence, finance, energy, network, and talent of the community and industry experts. We can develop innovations in the crypto and blockchain space and build out improved tools to make integration of the blockchain easier, more efficient, and accessible for all, allowing further expansion of the growth of the cryptoverse. Официальный сайт: https://trubadger.io/ Купить TRUBGR сейчас!

Токеномика и анализ цен TruBadger (TRUBGR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TruBadger (TRUBGR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 710,26K $ 710,26K $ 710,26K Общее предложение: $ 1 000,00T $ 1 000,00T $ 1 000,00T Оборотное предложение: $ 428,22T $ 428,22T $ 428,22T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,66M $ 1,66M $ 1,66M Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене TruBadger (TRUBGR)

Токеномика TruBadger (TRUBGR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TruBadger (TRUBGR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRUBGR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRUBGR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRUBGR, изучите текущую цену TRUBGR!

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