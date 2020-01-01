Токеномика Trakx (TRKX) Откройте для себя ключевую информацию о Trakx (TRKX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Trakx (TRKX) Trakx is a crypto-index trading platform that provides the widest selection of thematic and smart beta crypto indices. The proprietary algorithms automatically weigh and rebalance the baskets based on predefined rules, ensuring sound risk management, ease of use, and passive strategies. It integrates multi-factor authentication, cold storage, and institutional-grade APIs. Through our trading platform, we offer thematic Crypto Tradable Indices (CTIs) and customised solutions, providing sophisticated investors a high degree of compliance, custody and liquidity. Trakx is registered with the French regulator (AMF). Официальный сайт: https://trakx.io/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/18VsD6Ex5mv9h1JhE_iYh-x9_HVJ-MrW9/view Купить TRKX сейчас!

Токеномика и анализ цен Trakx (TRKX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Trakx (TRKX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 446,60K $ 446,60K $ 446,60K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 714,38M $ 714,38M $ 714,38M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 625,16K $ 625,16K $ 625,16K Исторический максимум: $ 0,056939 $ 0,056939 $ 0,056939 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00062516 $ 0,00062516 $ 0,00062516 Узнайте больше о цене Trakx (TRKX)

Токеномика Trakx (TRKX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Trakx (TRKX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRKX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRKX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRKX, изучите текущую цену TRKX!

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