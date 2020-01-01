Токеномика Tomb (TOMB) Откройте для себя ключевую информацию о Tomb (TOMB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tomb (TOMB) Tomb is the first seigniorage algorithmic token on Fantom Opera Network, bringing a new model that follow the price of a defined asset (FTM in this case). Setting a protocol that will push the price up or down to stay close to the peg target. Tomb token is a foundation that the ecosystem by tomb.finance is going to be build around. Официальный сайт: https://tomb.com/ Купить TOMB сейчас!

Токеномика и анализ цен Tomb (TOMB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tomb (TOMB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 795,65K $ 795,65K $ 795,65K Общее предложение: $ 306,48M $ 306,48M $ 306,48M Оборотное предложение: $ 306,48M $ 306,48M $ 306,48M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 795,65K $ 795,65K $ 795,65K Исторический максимум: $ 17,82 $ 17,82 $ 17,82 Исторический минимум: $ 0,00200003 $ 0,00200003 $ 0,00200003 Текущая цена: $ 0,00259608 $ 0,00259608 $ 0,00259608 Узнайте больше о цене Tomb (TOMB)

Токеномика Tomb (TOMB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tomb (TOMB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TOMB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TOMB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOMB, изучите текущую цену TOMB!

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