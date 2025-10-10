Токеномика Titan Token (TNT)

Токеномика Titan Token (TNT)

Откройте для себя ключевую информацию о Titan Token (TNT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 09:26:09 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Titan Token (TNT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Titan Token (TNT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 150,33K
Общее предложение:
$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 100,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 150,33K
Исторический максимум:
$ 0,00371391
Исторический минимум:
$ 0,00139749
Текущая цена:
$ 0,00150325
Информация о Titan Token (TNT)

Titan Token (TNT) is a next-generation universal gaming token designed to power the Web3 GameFi revolution. Built on a secure and scalable blockchain infrastructure, TNT brings real utility across a diverse ecosystem of action-packed games, NFTs, and decentralized applications. With its core focus on rewarding both players and investors, Titan Token ensures seamless in-game transactions, cross-platform compatibility, and integration into future IGOs (Initial Game Offerings). Backed by a strong community and strategic roadmap, TNT aims to redefine how digital assets are earned, used, and experienced in the gaming world. Whether you’re a gamer looking for immersive play-to-earn opportunities or an investor seeking high-growth potential, Titan Token offers a transparent, exciting, and rewarding journey. Join the Titan revolution and be part of the future of decentralized entertainment.

Официальный сайт:
https://titanstoken.io
Whitepaper:
https://titanstoken.io/whitepaper.pdf

Токеномика Titan Token (TNT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Titan Token (TNT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TNT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TNT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TNT, изучите текущую цену TNT!

Прогноз цены TNT

Хотите узнать, куда может двигаться TNT? Наша страница прогноза цены TNT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

