Токеномика The Void (VOID) Откройте для себя ключевую информацию о The Void (VOID), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен The Void (VOID) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Void (VOID), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,44K Общее предложение: $ 100,00M Оборотное предложение: $ 60,67M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32,04K Исторический максимум: $ 0,173301 Исторический минимум: $ 0 Текущая цена: $ 0,00032035

Информация о The Void (VOID) Официальный сайт: https://voidonbase.com/ Whitepaper: https://voidonbase.com/wp.pdf

Токеномика The Void (VOID): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The Void (VOID) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VOID, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VOID. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

