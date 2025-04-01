Токеномика The Pride (PRIDE) Откройте для себя ключевую информацию о The Pride (PRIDE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The Pride (PRIDE) At the core the exclusive NFT collection known as THE PRIDE, consisting of 3,000 uniquely designed lion-themed profile pictures (PFPs). Building on this foundation, the next phase of the project introduces the PRIDE Token, a utility and governance asset that acts as the monetary layer of the community. Through this token, identification within THE PRIDE happens on two levels: visually, through NFT ownership, and economically, through the use of the PRIDE Token. This dual-layered structure establishes deeper engagement and a stronger sense of belonging for members. Официальный сайт: https://www.thepride.fun Whitepaper: https://thepride.cloud/wp-content/uploads/2025/04/pride_whitepaper.pdf Купить PRIDE сейчас!

Токеномика и анализ цен The Pride (PRIDE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Pride (PRIDE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,35K $ 24,35K $ 24,35K Общее предложение: $ 930,00M $ 930,00M $ 930,00M Оборотное предложение: $ 930,00M $ 930,00M $ 930,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,35K $ 24,35K $ 24,35K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене The Pride (PRIDE)

Токеномика The Pride (PRIDE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The Pride (PRIDE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PRIDE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PRIDE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRIDE, изучите текущую цену PRIDE!

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