Токеномика The Pride (PRIDE)

Токеномика The Pride (PRIDE)

Откройте для себя ключевую информацию о The Pride (PRIDE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о The Pride (PRIDE)

At the core the exclusive NFT collection known as THE PRIDE, consisting of 3,000 uniquely designed lion-themed profile pictures (PFPs). Building on this foundation, the next phase of the project introduces the PRIDE Token, a utility and governance asset that acts as the monetary layer of the community. Through this token, identification within THE PRIDE happens on two levels: visually, through NFT ownership, and economically, through the use of the PRIDE Token. This dual-layered structure establishes deeper engagement and a stronger sense of belonging for members.

Официальный сайт:
https://www.thepride.fun
Whitepaper:
https://thepride.cloud/wp-content/uploads/2025/04/pride_whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен The Pride (PRIDE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Pride (PRIDE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 24,35K
$ 24,35K$ 24,35K
Общее предложение:
$ 930,00M
$ 930,00M$ 930,00M
Оборотное предложение:
$ 930,00M
$ 930,00M$ 930,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 24,35K
$ 24,35K$ 24,35K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика The Pride (PRIDE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики The Pride (PRIDE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PRIDE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PRIDE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRIDE, изучите текущую цену PRIDE!

Прогноз цены PRIDE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.