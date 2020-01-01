Токеномика The AntiShifty ($ANTY) Откройте для себя ключевую информацию о The AntiShifty ($ANTY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The AntiShifty ($ANTY) $ANTY isn’t just a token—it’s a movement. Built on the Solana blockchain, $ANTY is the first anti-corruption meme coin dedicated to exposing financial fraud, political deception, and elite manipulation. 🔍 What Makes $ANTY Different? ✅ No Shifties Allowed – The first crypto project that calls out corruption instead of enabling it. ✅ Community-Driven – A decentralized army exposing fraud, one meme at a time. ✅ Viral & Unstoppable – Fueled by high-energy engagement, savage humor, and real-world impact. ✅ Solana-Powered – Lightning-fast transactions, low fees, and built for mass adoption. 💥 Join the $ANTY Revolution – If you’re tired of the lies, the frauds, and the rigged system, you’re already one of us. Официальный сайт: http://antishifty.com/ Купить $ANTY сейчас!

Токеномика и анализ цен The AntiShifty ($ANTY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The AntiShifty ($ANTY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,83K $ 25,83K $ 25,83K Общее предложение: $ 999,76M $ 999,76M $ 999,76M Оборотное предложение: $ 999,76M $ 999,76M $ 999,76M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,83K $ 25,83K $ 25,83K Исторический максимум: $ 0,00350201 $ 0,00350201 $ 0,00350201 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене The AntiShifty ($ANTY)

Токеномика The AntiShifty ($ANTY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The AntiShifty ($ANTY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $ANTY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $ANTY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $ANTY, изучите текущую цену $ANTY!

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