Токеномика The AntiShifty ($ANTY)

Токеномика The AntiShifty ($ANTY)

Откройте для себя ключевую информацию о The AntiShifty ($ANTY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о The AntiShifty ($ANTY)

$ANTY isn’t just a token—it’s a movement. Built on the Solana blockchain, $ANTY is the first anti-corruption meme coin dedicated to exposing financial fraud, political deception, and elite manipulation.

🔍 What Makes $ANTY Different? ✅ No Shifties Allowed – The first crypto project that calls out corruption instead of enabling it. ✅ Community-Driven – A decentralized army exposing fraud, one meme at a time. ✅ Viral & Unstoppable – Fueled by high-energy engagement, savage humor, and real-world impact. ✅ Solana-Powered – Lightning-fast transactions, low fees, and built for mass adoption.

💥 Join the $ANTY Revolution – If you’re tired of the lies, the frauds, and the rigged system, you’re already one of us.

Официальный сайт:
http://antishifty.com/

Токеномика и анализ цен The AntiShifty ($ANTY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене The AntiShifty ($ANTY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 25,83K
$ 25,83K$ 25,83K
Общее предложение:
$ 999,76M
$ 999,76M$ 999,76M
Оборотное предложение:
$ 999,76M
$ 999,76M$ 999,76M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 25,83K
$ 25,83K$ 25,83K
Исторический максимум:
$ 0,00350201
$ 0,00350201$ 0,00350201
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика The AntiShifty ($ANTY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики The AntiShifty ($ANTY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $ANTY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $ANTY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $ANTY, изучите текущую цену $ANTY!

Прогноз цены $ANTY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.