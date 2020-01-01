Токеномика TETU (TETU) Откройте для себя ключевую информацию о TETU (TETU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TETU (TETU) Tetu is a DeFi application built on Polygon that implements automated yield farming strategies in order to provide investors with a safe and secure method of receiving high yield on their investments. Официальный сайт: https://tetu.io/ Купить TETU сейчас!

Токеномика и анализ цен TETU (TETU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TETU (TETU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 396,48K $ 396,48K $ 396,48K Общее предложение: $ 518,98M $ 518,98M $ 518,98M Оборотное предложение: $ 484,74M $ 484,74M $ 484,74M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 424,49K $ 424,49K $ 424,49K Исторический максимум: $ 0,130148 $ 0,130148 $ 0,130148 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000818 $ 0,000818 $ 0,000818 Узнайте больше о цене TETU (TETU)

Токеномика TETU (TETU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TETU (TETU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TETU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TETU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TETU, изучите текущую цену TETU!

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