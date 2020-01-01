Токеномика SuperMeme (SPR) Откройте для себя ключевую информацию о SuperMeme (SPR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SuperMeme (SPR) Super Meme is a next-generation meme coin platform designed to revolutionize token creation and trading by prioritizing fairness, security, and sustainability. The platform allows users to create tokens without coding or providing liquidity, leveraging innovative bonding curve models like refundable and locking curves to prevent rug pulls and align incentives among participants. With $SPR as its governance and revenue-sharing token, holders earn a share of platform revenues from day one. Super Meme also integrates gamified mechanics and loyalty programs to drive demand, foster community engagement, and promote long-term value creation. Официальный сайт: https://super.meme/ Whitepaper: https://docs.super.meme/ Купить SPR сейчас!

Токеномика и анализ цен SuperMeme (SPR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SuperMeme (SPR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 92,72K $ 92,72K $ 92,72K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 372,00M $ 372,00M $ 372,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 249,25K $ 249,25K $ 249,25K Исторический максимум: $ 0,02447715 $ 0,02447715 $ 0,02447715 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00024925 $ 0,00024925 $ 0,00024925 Узнайте больше о цене SuperMeme (SPR)

Токеномика SuperMeme (SPR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SuperMeme (SPR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPR, изучите текущую цену SPR!

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