Токеномика SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) Откройте для себя ключевую информацию о SUISSMA AI by Virtuals (SUISS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SUISSMA AI by Virtuals (SUISS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 52,19K $ 52,19K $ 52,19K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 359,17M $ 359,17M $ 359,17M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 145,31K $ 145,31K $ 145,31K Исторический максимум: $ 0,00070712 $ 0,00070712 $ 0,00070712 Исторический минимум: $ 0,00013132 $ 0,00013132 $ 0,00013132 Текущая цена: $ 0,00014531 $ 0,00014531 $ 0,00014531 Узнайте больше о цене SUISSMA AI by Virtuals (SUISS)

Токеномика SUISSMA AI by Virtuals (SUISS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUISS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUISS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUISS, изучите текущую цену SUISS!

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