Токеномика Steve ($STEVE) Откройте для себя ключевую информацию о Steve ($STEVE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Steve ($STEVE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Steve ($STEVE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 75,20K $ 75,20K $ 75,20K Общее предложение: $ 94,97M $ 94,97M $ 94,97M Оборотное предложение: $ 92,11M $ 92,11M $ 92,11M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 77,53K $ 77,53K $ 77,53K Исторический максимум: $ 0,00434534 $ 0,00434534 $ 0,00434534 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00081641 $ 0,00081641 $ 0,00081641 Узнайте больше о цене Steve ($STEVE) Купить $STEVE сейчас!

Информация о Steve ($STEVE) Официальный сайт: https://x.com/i/communities/1941004047303213130

Токеномика Steve ($STEVE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Steve ($STEVE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $STEVE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $STEVE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $STEVE, изучите текущую цену $STEVE!

Прогноз цены $STEVE Хотите узнать, куда может двигаться $STEVE? Наша страница прогноза цены $STEVE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена $STEVE прямо сейчас!

