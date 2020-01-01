Токеномика Stadium Coin (STADIUM) Откройте для себя ключевую информацию о Stadium Coin (STADIUM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stadium Coin (STADIUM) Welcome to the only stadium where the crowd never stops cheering and the charts never stop pumping. Stadium Coin isn’t just another meme token — it’s a full-blown sports arena of chaos, hype, and degeneracy. Whether you're here to watch Pepe score hat tricks or Doge do a backflip in a jersey, one thing’s for sure: This is where memes become champions. No sidelines. No benchwarmers. Only full-send. Официальный сайт: https://stadiumcoin.fun/ Купить STADIUM сейчас!

Токеномика и анализ цен Stadium Coin (STADIUM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stadium Coin (STADIUM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,67K $ 6,67K $ 6,67K Общее предложение: $ 999,45M $ 999,45M $ 999,45M Оборотное предложение: $ 999,45M $ 999,45M $ 999,45M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,67K $ 6,67K $ 6,67K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Stadium Coin (STADIUM)

Токеномика Stadium Coin (STADIUM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stadium Coin (STADIUM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STADIUM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STADIUM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STADIUM, изучите текущую цену STADIUM!

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