Токеномика Space ($SPACE) Откройте для себя ключевую информацию о Space ($SPACE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Space ($SPACE) Space is a meme token on the Solana blockchain inspired by the viral cultural moment tied to the phrase “holding space for the lyrics of Defying Gravity” from the iconic musical Wicked. Rooted in pop culture, Space celebrates the creativity, humor, and community spirit that emerge from shared online experiences. Leveraging Solana's fast and efficient ecosystem, this accessible meme token has captured the imagination of people around the world. With its origins cemented in modern pop culture, Space has grown into a fun, community-driven project that brings people together through a shared love of memes, music, and theater. Официальный сайт: https://x.com/HoldingSpaceCTO Купить $SPACE сейчас!

Токеномика и анализ цен Space ($SPACE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Space ($SPACE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,89K $ 16,89K $ 16,89K Общее предложение: $ 984,00M $ 984,00M $ 984,00M Оборотное предложение: $ 984,00M $ 984,00M $ 984,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,89K $ 16,89K $ 16,89K Исторический максимум: $ 0,00455448 $ 0,00455448 $ 0,00455448 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Space ($SPACE)

Токеномика Space ($SPACE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Space ($SPACE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $SPACE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $SPACE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $SPACE, изучите текущую цену $SPACE!

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