Токеномика Sorra (SOR) Откройте для себя ключевую информацию о Sorra (SOR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sorra (SOR) Sorra is a decentralized platform that combines travel, hosting, and tokenized real estate investment. It empowers users with seamless renting and hosting experiences while enabling fractional ownership of high-value real estate assets. By leveraging innovative decentralized solutions, Sorra provides a transparent and rewarding ecosystem with competitive staking rewards, lower fees, and accessible property investments. The platform is designed to revolutionize hospitality and real estate through community-driven growth and blockchain-based efficiency. Официальный сайт: https://www.sorra.io/ Купить SOR сейчас!

Токеномика и анализ цен Sorra (SOR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sorra (SOR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,83K $ 4,83K $ 4,83K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 77,45M $ 77,45M $ 77,45M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,23K $ 6,23K $ 6,23K Исторический максимум: $ 0,02145654 $ 0,02145654 $ 0,02145654 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Sorra (SOR)

Токеномика Sorra (SOR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sorra (SOR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOR, изучите текущую цену SOR!

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