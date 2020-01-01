Токеномика Sorra (SOR)

Токеномика Sorra (SOR)

Откройте для себя ключевую информацию о Sorra (SOR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Sorra (SOR)

Sorra is a decentralized platform that combines travel, hosting, and tokenized real estate investment. It empowers users with seamless renting and hosting experiences while enabling fractional ownership of high-value real estate assets. By leveraging innovative decentralized solutions, Sorra provides a transparent and rewarding ecosystem with competitive staking rewards, lower fees, and accessible property investments. The platform is designed to revolutionize hospitality and real estate through community-driven growth and blockchain-based efficiency.

Официальный сайт:
https://www.sorra.io/

Токеномика и анализ цен Sorra (SOR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sorra (SOR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,83K
$ 4,83K$ 4,83K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 77,45M
$ 77,45M$ 77,45M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,23K
$ 6,23K$ 6,23K
Исторический максимум:
$ 0,02145654
$ 0,02145654$ 0,02145654
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Sorra (SOR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sorra (SOR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SOR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SOR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOR, изучите текущую цену SOR!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.