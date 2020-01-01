Токеномика SofaCat (SOFAC)

Токеномика SofaCat (SOFAC)

Откройте для себя ключевую информацию о SofaCat (SOFAC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SofaCat (SOFAC)

SofaCat is a fun and engaging memecoin project that brings humor and creativity to the crypto space. At its core, SofaCat revolves around the idea that every cat loves a cozy sofa - only to destroy it! This playful narrative brings the community together in a lighthearted way. With SofaCat, you can take part in the fun by helping the cat wreck sofas on our interactive website, all while engaging with a growing, enthusiastic community. It’s more than just a meme - it’s a shared experience of fun and excitement!

Официальный сайт:
https://www.sofacat.click/

Токеномика и анализ цен SofaCat (SOFAC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SofaCat (SOFAC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 152,60K
$ 152,60K$ 152,60K
Общее предложение:
$ 99,25M
$ 99,25M$ 99,25M
Оборотное предложение:
$ 97,30M
$ 97,30M$ 97,30M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 155,66K
$ 155,66K$ 155,66K
Исторический максимум:
$ 0,03221217
$ 0,03221217$ 0,03221217
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00157084
$ 0,00157084$ 0,00157084

Токеномика SofaCat (SOFAC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SofaCat (SOFAC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SOFAC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SOFAC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOFAC, изучите текущую цену SOFAC!

Прогноз цены SOFAC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.