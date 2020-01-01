Токеномика SofaCat (SOFAC) Откройте для себя ключевую информацию о SofaCat (SOFAC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SofaCat (SOFAC) SofaCat is a fun and engaging memecoin project that brings humor and creativity to the crypto space. At its core, SofaCat revolves around the idea that every cat loves a cozy sofa - only to destroy it! This playful narrative brings the community together in a lighthearted way. With SofaCat, you can take part in the fun by helping the cat wreck sofas on our interactive website, all while engaging with a growing, enthusiastic community. It’s more than just a meme - it’s a shared experience of fun and excitement! Официальный сайт: https://www.sofacat.click/ Купить SOFAC сейчас!

Токеномика и анализ цен SofaCat (SOFAC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SofaCat (SOFAC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 152,60K $ 152,60K $ 152,60K Общее предложение: $ 99,25M $ 99,25M $ 99,25M Оборотное предложение: $ 97,30M $ 97,30M $ 97,30M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 155,66K $ 155,66K $ 155,66K Исторический максимум: $ 0,03221217 $ 0,03221217 $ 0,03221217 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00157084 $ 0,00157084 $ 0,00157084 Узнайте больше о цене SofaCat (SOFAC)

Токеномика SofaCat (SOFAC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SofaCat (SOFAC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOFAC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOFAC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOFAC, изучите текущую цену SOFAC!

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