Токеномика Social Trade (ST)

Токеномика Social Trade (ST)

Откройте для себя ключевую информацию о Social Trade (ST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Social Trade (ST)

Официальный сайт:
https://socialtrade.ai/

Токеномика и анализ цен Social Trade (ST)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Social Trade (ST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 547,48K
$ 547,48K$ 547,48K
Общее предложение:
$ 191,51M
$ 191,51M$ 191,51M
Оборотное предложение:
$ 161,27M
$ 161,27M$ 161,27M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 650,14K
$ 650,14K$ 650,14K
Исторический максимум:
$ 0,00849319
$ 0,00849319$ 0,00849319
Исторический минимум:
$ 0,00300546
$ 0,00300546$ 0,00300546
Текущая цена:
$ 0,00339483
$ 0,00339483$ 0,00339483

Токеномика Social Trade (ST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Social Trade (ST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ST, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ST.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ST, изучите текущую цену ST!

Прогноз цены ST

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.