Токеномика Social Trade (ST) Откройте для себя ключевую информацию о Social Trade (ST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Social Trade (ST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Social Trade (ST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 547,48K $ 547,48K $ 547,48K Общее предложение: $ 191,51M $ 191,51M $ 191,51M Оборотное предложение: $ 161,27M $ 161,27M $ 161,27M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 650,14K $ 650,14K $ 650,14K Исторический максимум: $ 0,00849319 $ 0,00849319 $ 0,00849319 Исторический минимум: $ 0,00300546 $ 0,00300546 $ 0,00300546 Текущая цена: $ 0,00339483 $ 0,00339483 $ 0,00339483 Узнайте больше о цене Social Trade (ST)

Токеномика Social Trade (ST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Social Trade (ST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ST, изучите текущую цену ST!

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