Токеномика SLIME (SLIME) Откройте для себя ключевую информацию о SLIME (SLIME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SLIME (SLIME) SLIME dreamed of a better life. Tired of the murky waters and the small gains from meme coins, he decided it was time for a change. With ambition burning brighter than ever, $SLIME set out on a transformative journey. From the depths of the swamp to the heights of success, $SLIME is on a mission. Armed with newfound determination and a hunger for greatness, he's ready to take the crypto world by storm. Join $SLIME as he rises from the swamp, conquering challenges and seizing opportunities. This is just the beginning. $SLIME is hungry for success! Официальный сайт: https://slimeonsol.xyz/ Купить SLIME сейчас!

Токеномика и анализ цен SLIME (SLIME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SLIME (SLIME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,90K $ 15,90K $ 15,90K Общее предложение: $ 888,50M $ 888,50M $ 888,50M Оборотное предложение: $ 888,50M $ 888,50M $ 888,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,90K $ 15,90K $ 15,90K Исторический максимум: $ 0,00280345 $ 0,00280345 $ 0,00280345 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SLIME (SLIME)

Токеномика SLIME (SLIME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SLIME (SLIME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SLIME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SLIME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SLIME, изучите текущую цену SLIME!

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