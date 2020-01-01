Токеномика Skill Issue (SKILL) Откройте для себя ключевую информацию о Skill Issue (SKILL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Skill Issue (SKILL) Skill Issue is a meme culture coin centered around the conversational meme phrase "skill issue" which is very popular term in gaming and streaming culture used to poke fun at blunders and fails. Our project is a very strong community that focuses on improving each others "skill issues" and becoming the best versions of ourselves. We blend gaming and memecoins in a world that thrives on entertainment to strengthen our relationships and bring joy to our holders. Официальный сайт: https://skillissue.online/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1EIL11JETj6N0B3KWzeNwu4pSAJTrAVTt/view?usp=drivesdk Купить SKILL сейчас!

Токеномика и анализ цен Skill Issue (SKILL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Skill Issue (SKILL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,70K $ 30,70K $ 30,70K Общее предложение: $ 998,36M $ 998,36M $ 998,36M Оборотное предложение: $ 998,36M $ 998,36M $ 998,36M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,70K $ 30,70K $ 30,70K Исторический максимум: $ 0,00204438 $ 0,00204438 $ 0,00204438 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Skill Issue (SKILL)

Токеномика Skill Issue (SKILL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Skill Issue (SKILL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SKILL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SKILL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SKILL, изучите текущую цену SKILL!

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