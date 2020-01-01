Токеномика Shitcats (SHATS) Откройте для себя ключевую информацию о Shitcats (SHATS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shitcats (SHATS) ShitCats is a community-driven blockchain project that combines creativity, fun, and innovation. At its core, we aim to create an ecosystem where users can interact through our memecoin $SHATS, participate in engaging activities like NFT collections, and compete in our Play-to-Earn game, Meow Arena By Shitcats. It's more than just a project—it's a movement powered by its community, offering opportunities for financial growth, gaming, and collaboration. Официальный сайт: https://shitcats.wtf/ Купить SHATS сейчас!

Токеномика и анализ цен Shitcats (SHATS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shitcats (SHATS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 323,96K $ 323,96K $ 323,96K Общее предложение: $ 404,73T $ 404,73T $ 404,73T Оборотное предложение: $ 263,89T $ 263,89T $ 263,89T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 496,87K $ 496,87K $ 496,87K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Shitcats (SHATS)

Токеномика Shitcats (SHATS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shitcats (SHATS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHATS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHATS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHATS, изучите текущую цену SHATS!

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