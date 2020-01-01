Токеномика Shezmu (SHEZMU) Откройте для себя ключевую информацию о Shezmu (SHEZMU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shezmu (SHEZMU) Shezmu is an elastic-supply protocol built synergistically with NFT secondary markets to allow for a hyper liquid ecosystem. On the protocol, participants must burn their Shezmu coins to join the ranks of the esteemed Guardians. The Shezmu used to acquire Guardian NFTs are burned during the minting process automatically by the Protocol. This enhances scarcity as the net token supply decreases with each transaction. This in turn effectively adds value to each Guardian's role as more Shezmu community members participate as circulating supply diminishes over time.This is a first mover in terms of how tokens being burned, NFT mints, and emissions work together synergistically. Официальный сайт: https://shezmu.io/ Whitepaper: https://shezmu.gitbook.io/shezmu/introduction/welcome-to-shezmu Купить SHEZMU сейчас!

Токеномика и анализ цен Shezmu (SHEZMU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shezmu (SHEZMU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 201,96K $ 201,96K $ 201,96K Общее предложение: $ 1,49M $ 1,49M $ 1,49M Оборотное предложение: $ 1,39M $ 1,39M $ 1,39M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 217,20K $ 217,20K $ 217,20K Исторический максимум: $ 45,17 $ 45,17 $ 45,17 Исторический минимум: $ 0,094959 $ 0,094959 $ 0,094959 Текущая цена: $ 0,145468 $ 0,145468 $ 0,145468 Узнайте больше о цене Shezmu (SHEZMU)

Токеномика Shezmu (SHEZMU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shezmu (SHEZMU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHEZMU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHEZMU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHEZMU, изучите текущую цену SHEZMU!

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