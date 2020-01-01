Токеномика Sharky Sharkx (SHARK) Откройте для себя ключевую информацию о Sharky Sharkx (SHARK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sharky Sharkx (SHARK) $SHARK is the beating heart of the Sharky Sharkx ecosystem, designed to empower and unite the most powerful crypto community: The Pack. It’s more than just a token—it’s your key to learning, trading, and thriving in the meme coin world. With $SHARK, you gain access to Sharky AI Tutor, the ultimate learning tool that makes navigating the crypto ocean easy and exciting. Holding $SHARK isn’t just an investment; it’s your ticket to joining a community-driven movement built for success. Официальный сайт: https://shark-x.com/ Whitepaper: https://projectdocuments.gitbook.io/sharky-sharkx Купить SHARK сейчас!

Токеномика и анализ цен Sharky Sharkx (SHARK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sharky Sharkx (SHARK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,97K $ 9,97K $ 9,97K Общее предложение: $ 999,55M $ 999,55M $ 999,55M Оборотное предложение: $ 999,55M $ 999,55M $ 999,55M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,97K $ 9,97K $ 9,97K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Sharky Sharkx (SHARK)

Токеномика Sharky Sharkx (SHARK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sharky Sharkx (SHARK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHARK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHARK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHARK, изучите текущую цену SHARK!

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