Токеномика Sharky Sharkx (SHARK)

Токеномика Sharky Sharkx (SHARK)

Откройте для себя ключевую информацию о Sharky Sharkx (SHARK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Sharky Sharkx (SHARK)

$SHARK is the beating heart of the Sharky Sharkx ecosystem, designed to empower and unite the most powerful crypto community: The Pack. It’s more than just a token—it’s your key to learning, trading, and thriving in the meme coin world.

With $SHARK, you gain access to Sharky AI Tutor, the ultimate learning tool that makes navigating the crypto ocean easy and exciting. Holding $SHARK isn’t just an investment; it’s your ticket to joining a community-driven movement built for success.

Официальный сайт:
https://shark-x.com/
Whitepaper:
https://projectdocuments.gitbook.io/sharky-sharkx

Токеномика и анализ цен Sharky Sharkx (SHARK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sharky Sharkx (SHARK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9,97K
$ 9,97K$ 9,97K
Общее предложение:
$ 999,55M
$ 999,55M$ 999,55M
Оборотное предложение:
$ 999,55M
$ 999,55M$ 999,55M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 9,97K
$ 9,97K$ 9,97K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Sharky Sharkx (SHARK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sharky Sharkx (SHARK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SHARK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SHARK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHARK, изучите текущую цену SHARK!

Прогноз цены SHARK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.