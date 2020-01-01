Токеномика Serious Coin ($SERIOUS) Откройте для себя ключевую информацию о Serious Coin ($SERIOUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Serious Coin ($SERIOUS) Meme coin season is over. It’s time to get $SERIOUS Serious Coin ($SERIOUS) is a serious project. Utilizing revolutionary blockchain technology, Serious Coin is recreating and redefining what a “serious” investment looks like in the modern age. Through simple and elegant design, clear articulation, and efficient execution, the team at Serious Coin endeavors to drive blockchain adoption and provide education in ways that are fun and easily accessible to the masses. Официальный сайт: https://seriouscoin.xyz/ Whitepaper: https://seriouscoin.xyz/whitepaper Купить $SERIOUS сейчас!

Токеномика и анализ цен Serious Coin ($SERIOUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Serious Coin ($SERIOUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10.75K $ 10.75K $ 10.75K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00001075 $ 0.00001075 $ 0.00001075 Узнайте больше о цене Serious Coin ($SERIOUS)

Токеномика Serious Coin ($SERIOUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Serious Coin ($SERIOUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $SERIOUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $SERIOUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $SERIOUS, изучите текущую цену $SERIOUS!

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