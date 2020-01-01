Токеномика Paladeum (PLB) Откройте для себя ключевую информацию о Paladeum (PLB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Paladeum (PLB) Paladeum решает проблему масштабируемости оффлайн-банков, являясь банковской платформой для электронных денег и услуг защиты с использованием технологии блокчейна. Традиционная банковская система далека от духа Web 3.0, Paladeum реформирует нынешнюю несправедливую банковскую систему, чтобы обеспечить равные условия для всех. Официальный сайт: https://www.paladeum.io/ Обозреватель блоков: https://explorer.paladeum.io/ Купить PLB сейчас!

Токеномика и анализ цен Paladeum (PLB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Paladeum (PLB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 706,30M $ 706,30M $ 706,30M Исторический максимум: $ 6,5 $ 6,5 $ 6,5 Исторический минимум: $ 0,35504066971432435 $ 0,35504066971432435 $ 0,35504066971432435 Текущая цена: $ 0,7063 $ 0,7063 $ 0,7063 Узнайте больше о цене Paladeum (PLB)

Токеномика Paladeum (PLB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Paladeum (PLB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PLB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PLB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLB, изучите текущую цену PLB!

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