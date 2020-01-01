Токеномика Seal Dog (SOG)

Токеномика Seal Dog (SOG)

Откройте для себя ключевую информацию о Seal Dog (SOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Seal Dog (SOG)

Seal Dog is a meme token featuring a playful dog disguised as a seal, blending humour and creativity with blockchain technology. Built on the SUI blockchain, Seal Dog fosters a vibrant community focused on fun and engagement. With a commitment to decentralization, innovation, and laughter, it aims to become a symbol of joy and inclusivity in the crypto space. The project also explores unique utilities for community-driven growth.

Официальный сайт:
https://www.sealdogsui.com/

Токеномика и анализ цен Seal Dog (SOG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Seal Dog (SOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 36,03K
$ 36,03K$ 36,03K
Общее предложение:
$ 8,45B
$ 8,45B$ 8,45B
Оборотное предложение:
$ 8,45B
$ 8,45B$ 8,45B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 36,03K
$ 36,03K$ 36,03K
Исторический максимум:
$ 0,00109646
$ 0,00109646$ 0,00109646
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Seal Dog (SOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Seal Dog (SOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SOG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SOG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOG, изучите текущую цену SOG!

Прогноз цены SOG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.