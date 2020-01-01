Токеномика SamurAI (SAMURAI) Откройте для себя ключевую информацию о SamurAI (SAMURAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SamurAI (SAMURAI) SamurAI aims to democratize access of institutional-grade quantitative trading tools to retail traders. SamurAI offers decentralized, AI-driven trading tools that utilize the same data sources and analytical techniques as leading financial institutions. Their platform provides users with a comprehensive terminal for research, analysis, and trading, integrating public and private data, sentiment analysis, and community engagement. This empowers crypto enthusiasts and traders to make informed decisions and gain a competitive edge in volatile markets. Официальный сайт: https://www.samuraiterminal.io/ Купить SAMURAI сейчас!

Токеномика и анализ цен SamurAI (SAMURAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SamurAI (SAMURAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 350,82K $ 350,82K $ 350,82K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 350,82K $ 350,82K $ 350,82K Исторический максимум: $ 0,00380271 $ 0,00380271 $ 0,00380271 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00035083 $ 0,00035083 $ 0,00035083 Узнайте больше о цене SamurAI (SAMURAI)

Токеномика SamurAI (SAMURAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SamurAI (SAMURAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAMURAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAMURAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAMURAI, изучите текущую цену SAMURAI!

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