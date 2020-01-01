Токеномика SamurAI (SAMURAI)

Токеномика SamurAI (SAMURAI)

Откройте для себя ключевую информацию о SamurAI (SAMURAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SamurAI (SAMURAI)

SamurAI aims to democratize access of institutional-grade quantitative trading tools to retail traders. SamurAI offers decentralized, AI-driven trading tools that utilize the same data sources and analytical techniques as leading financial institutions. Their platform provides users with a comprehensive terminal for research, analysis, and trading, integrating public and private data, sentiment analysis, and community engagement. This empowers crypto enthusiasts and traders to make informed decisions and gain a competitive edge in volatile markets.

Официальный сайт:
https://www.samuraiterminal.io/

Токеномика и анализ цен SamurAI (SAMURAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SamurAI (SAMURAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 350,82K
$ 350,82K$ 350,82K
Общее предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
Оборотное предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 350,82K
$ 350,82K$ 350,82K
Исторический максимум:
$ 0,00380271
$ 0,00380271$ 0,00380271
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00035083
$ 0,00035083$ 0,00035083

Токеномика SamurAI (SAMURAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SamurAI (SAMURAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SAMURAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SAMURAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAMURAI, изучите текущую цену SAMURAI!

Прогноз цены SAMURAI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.