Токеномика SafeGrok (SAFEGROK)

Токеномика SafeGrok (SAFEGROK)

Откройте для себя ключевую информацию о SafeGrok (SAFEGROK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SafeGrok (SAFEGROK)

Inspired by Elon Musk's "Grok" and we believe that Grok is Safe and good. SafeGrok will always support Grok and deliver a safe and great project!

Официальный сайт:
https://safegrok.vip/
Whitepaper:
https://safegrok.gitbook.io/whitepaper/

Токеномика и анализ цен SafeGrok (SAFEGROK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SafeGrok (SAFEGROK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 420 000,00T
$ 420 000,00T$ 420 000,00T
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 14,90K
$ 14,90K$ 14,90K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,000000000000035479
$ 0,000000000000035479$ 0,000000000000035479

Токеномика SafeGrok (SAFEGROK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SafeGrok (SAFEGROK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SAFEGROK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SAFEGROK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAFEGROK, изучите текущую цену SAFEGROK!

Прогноз цены SAFEGROK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.