Токеномика и анализ цен Runnit (RUNNIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Runnit (RUNNIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 236,70K Общее предложение: $ 984,05M Оборотное предложение: $ 984,05M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 236,70K Исторический максимум: $ 0,00184201 Исторический минимум: $ 0,00005387 Текущая цена: $ 0,00024054

Информация о Runnit (RUNNIT) Runnit is a fully on-chain, non-custodial casino built on Solana. No KYC, provably fair. Play games like Coinflip, Jackpot, Mines, Plinko, and Crash. Bet with speed and transparency. Use our token to earn extra rewards and win prizes. 50% of house profits are burned and returned to $RUNNIT, creating long-term value for players and holders alike. Join now for free—no deposit required—and start playing instantly with exclusive welcome rewards for new players! Официальный сайт: https://www.runnit.fun/coinflip Whitepaper: https://www.runnit.fun/faq

Токеномика Runnit (RUNNIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Runnit (RUNNIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RUNNIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RUNNIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RUNNIT, изучите текущую цену RUNNIT!

Прогноз цены RUNNIT Хотите узнать, куда может двигаться RUNNIT? Наша страница прогноза цены RUNNIT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

