Что такое Runnit (RUNNIT)

Runnit is a fully on-chain, non-custodial casino built on Solana. No KYC, provably fair. Play games like Coinflip, Jackpot, Mines, Plinko, and Crash. Bet with speed and transparency. Use our token to earn extra rewards and win prizes. 50% of house profits are burned and returned to $RUNNIT, creating long-term value for players and holders alike. Join now for free—no deposit required—and start playing instantly with exclusive welcome rewards for new players! Runnit is a fully on-chain, non-custodial casino built on Solana. No KYC, provably fair. Play games like Coinflip, Jackpot, Mines, Plinko, and Crash. Bet with speed and transparency. Use our token to earn extra rewards and win prizes. 50% of house profits are burned and returned to $RUNNIT, creating long-term value for players and holders alike. Join now for free—no deposit required—and start playing instantly with exclusive welcome rewards for new players!

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Runnit (USD)

Сколько будет стоить Runnit (RUNNIT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Runnit (RUNNIT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Runnit.

Проверьте прогноз цены Runnit!

RUNNIT на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Runnit (RUNNIT)

Понимание токеномики Runnit (RUNNIT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RUNNIT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Runnit (RUNNIT) Сколько стоит Runnit (RUNNIT) на сегодня? Актуальная цена RUNNIT в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена RUNNIT в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена RUNNIT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Runnit? Рыночная капитализация RUNNIT составляет $ 196,79K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение RUNNIT? Циркулирующее предложение RUNNIT составляет 984,03M USD . Какова была максимальная цена (ATH) RUNNIT? RUNNIT достиг максимальной цены (ATH) в 0,00184201 USD . Какова была минимальная цена RUNNIT за все время (ATL)? RUNNIT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов RUNNIT? Объем торгов за последние 24 часа для RUNNIT составляет -- USD . Вырастет ли RUNNIT в цене в этом году? RUNNIT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RUNNIT для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Runnit (RUNNIT)