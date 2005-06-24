Токеномика Runner on ETH (RUNNER) Откройте для себя ключевую информацию о Runner on ETH (RUNNER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Runner on ETH (RUNNER) Who's Runner?! Homestar Runner is a pioneering web cartoon series that first took the internet by storm in the early 2000s. Clueless athlete, always recognized by his red shirt and signature hat. Many of you might not know that the origins of $DOGE trace back to the TV show Homestar Runner. The use of the misspelled word "DOG" actually goes back to June 24, 2005, when it appeared in a Homestar Runner episode. In it, $RUNNER calls Strong Bad his "D-O-G-E" in an attempt to distract him from his work. Официальный сайт: https://runneroneth.xyz/ Купить RUNNER сейчас!

Токеномика и анализ цен Runner on ETH (RUNNER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Runner on ETH (RUNNER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 50,98K $ 50,98K $ 50,98K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 50,98K $ 50,98K $ 50,98K Исторический максимум: $ 0,0041495 $ 0,0041495 $ 0,0041495 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Runner on ETH (RUNNER)

Токеномика Runner on ETH (RUNNER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Runner on ETH (RUNNER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RUNNER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RUNNER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RUNNER, изучите текущую цену RUNNER!

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