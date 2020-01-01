Токеномика Ronen Coin (RONEN) Откройте для себя ключевую информацию о Ronen Coin (RONEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ronen Coin (RONEN) Ronen Coin ($RONEN) is a gamified cryptocurrency built on the Ronin blockchain. $RONEN combines mining mechanics, referral incentives, and NFT integration to deliver a play-to-earn and hold-to-earn hybrid experience. Utility Used to buy Pro, Elite, and Master Miner NFTs after TGE Used in Ronen ecosystem games (e.g., PvZ-Ronke, BomberRON, CryptoMines) Multiplier for mining efficiency Future DAO governance utility Официальный сайт: https://ronencoin.tech/ Купить RONEN сейчас!

Токеномика и анализ цен Ronen Coin (RONEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ronen Coin (RONEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,67M $ 1,67M $ 1,67M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,67M $ 1,67M $ 1,67M Исторический максимум: $ 0,01804124 $ 0,01804124 $ 0,01804124 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00167348 $ 0,00167348 $ 0,00167348 Узнайте больше о цене Ronen Coin (RONEN)

Токеномика Ronen Coin (RONEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ronen Coin (RONEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RONEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RONEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RONEN, изучите текущую цену RONEN!

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