Токеномика Rhun Capital (RHUN) Откройте для себя ключевую информацию о Rhun Capital (RHUN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Rhun Capital (RHUN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rhun Capital (RHUN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 96,65K $ 96,65K $ 96,65K Общее предложение: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M Оборотное предложение: $ 964,90M $ 964,90M $ 964,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 100,16K $ 100,16K $ 100,16K Исторический максимум: $ 0,00486932 $ 0,00486932 $ 0,00486932 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Rhun Capital (RHUN)

Токеномика Rhun Capital (RHUN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rhun Capital (RHUN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RHUN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RHUN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RHUN, изучите текущую цену RHUN!

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