Токеномика Revenant (GAMEFI) Откройте для себя ключевую информацию о Revenant (GAMEFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Revenant (GAMEFI) Revenant is the first decentralized gaming platform on the Metis Andromeda network. Revenant’s platform provides a comprehensive GameFi experience for gamers, game developers, and investors to play, earn, and invest. Официальный сайт: https://revenant.gg Купить GAMEFI сейчас!

Токеномика и анализ цен Revenant (GAMEFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Revenant (GAMEFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 26,45K $ 26,45K $ 26,45K Общее предложение: $ 3,00M $ 3,00M $ 3,00M Оборотное предложение: $ 2,06M $ 2,06M $ 2,06M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 38,46K $ 38,46K $ 38,46K Исторический максимум: $ 3,24 $ 3,24 $ 3,24 Исторический минимум: $ 0,01089769 $ 0,01089769 $ 0,01089769 Текущая цена: $ 0,0128205 $ 0,0128205 $ 0,0128205 Узнайте больше о цене Revenant (GAMEFI)

Токеномика Revenant (GAMEFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Revenant (GAMEFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GAMEFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GAMEFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GAMEFI, изучите текущую цену GAMEFI!

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