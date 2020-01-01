Токеномика REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) Откройте для себя ключевую информацию о REPO ANALYZER AI (REPOALYZE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) RepoAnalyzer is a decentralized analysis platform designed to verify the authenticity and legitimacy of blockchain projects through GitHub repository analysis. The platform combines AI-powered code analysis with community-driven verification to identify potential risks in cryptocurrency projects. The platform serves as a critical infrastructure tool for the blockchain ecosystem, helping users make informed decisions by providing objective analysis of project repositories. RepoAnalyzer's analysis methodology combines on-chain data, repository metrics, and AI pattern recognition to generate comprehensive project assessments. Официальный сайт: https://repoanalyzer.site/ Whitepaper: https://hackmd.io/@repoanalyzer/SJ7fg688yx Купить REPOALYZE сейчас!

Токеномика и анализ цен REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене REPO ANALYZER AI (REPOALYZE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 140,79K $ 140,79K $ 140,79K Общее предложение: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M Оборотное предложение: $ 990,06M $ 990,06M $ 990,06M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 142,19K $ 142,19K $ 142,19K Исторический максимум: $ 0,00205628 $ 0,00205628 $ 0,00205628 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0001395 $ 0,0001395 $ 0,0001395 Узнайте больше о цене REPO ANALYZER AI (REPOALYZE)

Токеномика REPO ANALYZER AI (REPOALYZE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REPOALYZE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REPOALYZE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REPOALYZE, изучите текущую цену REPOALYZE!

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