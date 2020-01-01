Токеномика REPO ANALYZER AI (REPOALYZE)

Токеномика REPO ANALYZER AI (REPOALYZE)

Откройте для себя ключевую информацию о REPO ANALYZER AI (REPOALYZE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о REPO ANALYZER AI (REPOALYZE)

RepoAnalyzer is a decentralized analysis platform designed to verify the authenticity and legitimacy of blockchain projects through GitHub repository analysis. The platform combines AI-powered code analysis with community-driven verification to identify potential risks in cryptocurrency projects.

The platform serves as a critical infrastructure tool for the blockchain ecosystem, helping users make informed decisions by providing objective analysis of project repositories. RepoAnalyzer's analysis methodology combines on-chain data, repository metrics, and AI pattern recognition to generate comprehensive project assessments.

Официальный сайт:
https://repoanalyzer.site/
Whitepaper:
https://hackmd.io/@repoanalyzer/SJ7fg688yx

Токеномика и анализ цен REPO ANALYZER AI (REPOALYZE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене REPO ANALYZER AI (REPOALYZE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 140,79K
$ 140,79K$ 140,79K
Общее предложение:
$ 999,89M
$ 999,89M$ 999,89M
Оборотное предложение:
$ 990,06M
$ 990,06M$ 990,06M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 142,19K
$ 142,19K$ 142,19K
Исторический максимум:
$ 0,00205628
$ 0,00205628$ 0,00205628
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,0001395
$ 0,0001395$ 0,0001395

Токеномика REPO ANALYZER AI (REPOALYZE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов REPOALYZE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов REPOALYZE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REPOALYZE, изучите текущую цену REPOALYZE!

Прогноз цены REPOALYZE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.