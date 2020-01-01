Токеномика Rebase GG IRL ($IRL)

Токеномика Rebase GG IRL ($IRL)

Откройте для себя ключевую информацию о Rebase GG IRL ($IRL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Rebase GG IRL ($IRL)

Rebase is an AR Adventure & Web3 lifestyle application that lets you explore, collect, and redeem exclusive digital rewards in real life. Navigate through a world of opportunities ready to be claimed every day.

Официальный сайт:
https://rebase.gg/home
Whitepaper:
https://docs.rebase.gg/whitepaper-1.02/

Токеномика и анализ цен Rebase GG IRL ($IRL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rebase GG IRL ($IRL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 43,36K
$ 43,36K$ 43,36K
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 49,63M
$ 49,63M$ 49,63M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 436,75K
$ 436,75K$ 436,75K
Исторический максимум:
$ 0,340175
$ 0,340175$ 0,340175
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00087351
$ 0,00087351$ 0,00087351

Токеномика Rebase GG IRL ($IRL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Rebase GG IRL ($IRL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $IRL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $IRL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $IRL, изучите текущую цену $IRL!

Прогноз цены $IRL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.