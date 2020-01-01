Токеномика Rebase GG IRL ($IRL) Откройте для себя ключевую информацию о Rebase GG IRL ($IRL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Rebase GG IRL ($IRL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rebase GG IRL ($IRL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 43,36K $ 43,36K $ 43,36K Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 49,63M $ 49,63M $ 49,63M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 436,75K $ 436,75K $ 436,75K Исторический максимум: $ 0,340175 $ 0,340175 $ 0,340175 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00087351 $ 0,00087351 $ 0,00087351 Узнайте больше о цене Rebase GG IRL ($IRL)

Токеномика Rebase GG IRL ($IRL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rebase GG IRL ($IRL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $IRL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $IRL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $IRL, изучите текущую цену $IRL!

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