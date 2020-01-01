Токеномика RAFF the Giraffe (RAFF) Откройте для себя ключевую информацию о RAFF the Giraffe (RAFF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RAFF the Giraffe (RAFF) HI I'M RAFF THE GIRAFFE FROM THE LAND OF SOLANA AND I CAN'T STOP GROWING. ALL I KNOW IS HIGHER! RAFF HAS A CHARITABLE GOAL OF CONTRIBUTING AT LEAST $50,000 TOWARDS THE GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION.Raff is also building a ZOO game were your can build your own zoo on a piece of digital land and make all animal[meme] be apart if it, everyone animal that belongs in a zoo that has a meme will be contacted by Raff, Официальный сайт: https://raff-thegiraffe.godaddysites.com/ Купить RAFF сейчас!

Токеномика и анализ цен RAFF the Giraffe (RAFF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RAFF the Giraffe (RAFF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,90K $ 14,90K $ 14,90K Общее предложение: $ 98,95M $ 98,95M $ 98,95M Оборотное предложение: $ 98,95M $ 98,95M $ 98,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,90K $ 14,90K $ 14,90K Исторический максимум: $ 0,00458787 $ 0,00458787 $ 0,00458787 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00015053 $ 0,00015053 $ 0,00015053 Узнайте больше о цене RAFF the Giraffe (RAFF)

Токеномика RAFF the Giraffe (RAFF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RAFF the Giraffe (RAFF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RAFF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RAFF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAFF, изучите текущую цену RAFF!

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