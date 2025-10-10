Токеномика Queen Kitty (QKITTY) Откройте для себя ключевую информацию о Queen Kitty (QKITTY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Queen Kitty (QKITTY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Queen Kitty (QKITTY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 377,79K $ 377,79K $ 377,79K Общее предложение: $ 995,53M $ 995,53M $ 995,53M Оборотное предложение: $ 995,53M $ 995,53M $ 995,53M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 377,79K $ 377,79K $ 377,79K Исторический максимум: $ 0,00113352 $ 0,00113352 $ 0,00113352 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00037786 $ 0,00037786 $ 0,00037786 Узнайте больше о цене Queen Kitty (QKITTY) Купить QKITTY сейчас!

Информация о Queen Kitty (QKITTY) Why Queen Kitty ($QKitty) Is The Meme Token You’ve Been Waiting For Queen Kitty isn’t just another hype project—this is a real movement with substance and community power! Why hold $QKitty? 😼 Real dev, real builds: No fake teams, no copy-paste code. Everything you see is made from scratch. 💧 Working Faucet: Free QKitty for the community. Want to know how? Just ask! 🏆 Big Buy Competition Bot: See top buyers live, fight for the throne, and win rewards! 🎮 Multi-token P2E game coming soon: Play and earn across Web, iOS, Android! 🐾 NFT collecting soon: Cutest collection in crypto, bringing perks and more ways to earn. Queen Kitty means innovation, transparency, and real delivery for holders. Curious? Join the chat and ask anything! $QKitty: By the community, for the community. To the moon, together! 🚀🐱 Why Queen Kitty ($QKitty) Is The Meme Token You’ve Been Waiting For Queen Kitty isn’t just another hype project—this is a real movement with substance and community power! Why hold $QKitty? 😼 Real dev, real builds: No fake teams, no copy-paste code. Everything you see is made from scratch. 💧 Working Faucet: Free QKitty for the community. Want to know how? Just ask! 🏆 Big Buy Competition Bot: See top buyers live, fight for the throne, and win rewards! 🎮 Multi-token P2E game coming soon: Play and earn across Web, iOS, Android! 🐾 NFT collecting soon: Cutest collection in crypto, bringing perks and more ways to earn. Queen Kitty means innovation, transparency, and real delivery for holders. Curious? Join the chat and ask anything! $QKitty: By the community, for the community. To the moon, together! 🚀🐱 Официальный сайт: https://www.queenkitty.fans/ Whitepaper: https://queenkitty.fans/Qkitty-whitepaper.pdf

Токеномика Queen Kitty (QKITTY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Queen Kitty (QKITTY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QKITTY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QKITTY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QKITTY, изучите текущую цену QKITTY!

