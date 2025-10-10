Токеномика Queen Kitty (QKITTY)

Токеномика Queen Kitty (QKITTY)

Откройте для себя ключевую информацию о Queen Kitty (QKITTY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 09:22:36 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Queen Kitty (QKITTY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Queen Kitty (QKITTY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 377,79K
Общее предложение:
$ 995,53M
Оборотное предложение:
$ 995,53M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 377,79K
Исторический максимум:
$ 0,00113352
Исторический минимум:
$ 0
Текущая цена:
$ 0,00037786
Информация о Queen Kitty (QKITTY)

Why Queen Kitty ($QKitty) Is The Meme Token You’ve Been Waiting For

Queen Kitty isn’t just another hype project—this is a real movement with substance and community power!

Why hold $QKitty? 😼 Real dev, real builds: No fake teams, no copy-paste code. Everything you see is made from scratch. 💧 Working Faucet: Free QKitty for the community. Want to know how? Just ask! 🏆 Big Buy Competition Bot: See top buyers live, fight for the throne, and win rewards! 🎮 Multi-token P2E game coming soon: Play and earn across Web, iOS, Android! 🐾 NFT collecting soon: Cutest collection in crypto, bringing perks and more ways to earn.

Queen Kitty means innovation, transparency, and real delivery for holders. Curious? Join the chat and ask anything!

$QKitty: By the community, for the community. To the moon, together! 🚀🐱

Официальный сайт:
https://www.queenkitty.fans/
Whitepaper:
https://queenkitty.fans/Qkitty-whitepaper.pdf

Токеномика Queen Kitty (QKITTY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Queen Kitty (QKITTY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов QKITTY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов QKITTY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QKITTY, изучите текущую цену QKITTY!

Прогноз цены QKITTY

Хотите узнать, куда может двигаться QKITTY? Наша страница прогноза цены QKITTY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

