Токеномика Quasacoin (QUA)

Токеномика Quasacoin (QUA)

Откройте для себя ключевую информацию о Quasacoin (QUA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Quasacoin (QUA)

Официальный сайт:
https://quasa.io/

Токеномика и анализ цен Quasacoin (QUA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Quasacoin (QUA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 85,21K
$ 85,21K$ 85,21K
Общее предложение:
$ 254,55M
$ 254,55M$ 254,55M
Оборотное предложение:
$ 80,21M
$ 80,21M$ 80,21M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 270,42K
$ 270,42K$ 270,42K
Исторический максимум:
$ 0,00649421
$ 0,00649421$ 0,00649421
Исторический минимум:
$ 0,00012347
$ 0,00012347$ 0,00012347
Текущая цена:
$ 0,00106234
$ 0,00106234$ 0,00106234

Токеномика Quasacoin (QUA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Quasacoin (QUA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов QUA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов QUA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QUA, изучите текущую цену QUA!

Прогноз цены QUA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.