Токеномика Quasacoin (QUA) Откройте для себя ключевую информацию о Quasacoin (QUA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Quasacoin (QUA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Quasacoin (QUA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 85,21K $ 85,21K $ 85,21K Общее предложение: $ 254,55M $ 254,55M $ 254,55M Оборотное предложение: $ 80,21M $ 80,21M $ 80,21M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 270,42K $ 270,42K $ 270,42K Исторический максимум: $ 0,00649421 $ 0,00649421 $ 0,00649421 Исторический минимум: $ 0,00012347 $ 0,00012347 $ 0,00012347 Текущая цена: $ 0,00106234 $ 0,00106234 $ 0,00106234 Узнайте больше о цене Quasacoin (QUA)

Токеномика Quasacoin (QUA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Quasacoin (QUA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QUA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QUA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QUA, изучите текущую цену QUA!

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