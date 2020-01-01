Токеномика Pyrin (PYI) Откройте для себя ключевую информацию о Pyrin (PYI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pyrin (PYI) Pyrin, a decentralized Kaspa fork integrated with Blake3, combines BlockDAG and GhostDAG with innovative Smart Contracts, ensuring scalable and instant transactions with low fees and introduces a groundbreaking resource-managing Proof-of-Work (PAIW). Официальный сайт: https://pyrincoin.com Whitepaper: https://pyrin.network/whitepapers Купить PYI сейчас!

Токеномика и анализ цен Pyrin (PYI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pyrin (PYI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 109,47K $ 109,47K $ 109,47K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 451,55M $ 451,55M $ 451,55M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 242,42K $ 242,42K $ 242,42K Исторический максимум: $ 0,287694 $ 0,287694 $ 0,287694 Исторический минимум: $ 0,00004008 $ 0,00004008 $ 0,00004008 Текущая цена: $ 0,00024242 $ 0,00024242 $ 0,00024242 Узнайте больше о цене Pyrin (PYI)

Токеномика Pyrin (PYI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pyrin (PYI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PYI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PYI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PYI, изучите текущую цену PYI!

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