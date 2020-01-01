Токеномика Pyrin (PYI)

Токеномика Pyrin (PYI)

Откройте для себя ключевую информацию о Pyrin (PYI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Pyrin (PYI)

Pyrin, a decentralized Kaspa fork integrated with Blake3, combines BlockDAG and GhostDAG with innovative Smart Contracts, ensuring scalable and instant transactions with low fees and introduces a groundbreaking resource-managing Proof-of-Work (PAIW).

Официальный сайт:
https://pyrincoin.com
Whitepaper:
https://pyrin.network/whitepapers

Токеномика и анализ цен Pyrin (PYI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pyrin (PYI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 109,47K
$ 109,47K$ 109,47K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 451,55M
$ 451,55M$ 451,55M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 242,42K
$ 242,42K$ 242,42K
Исторический максимум:
$ 0,287694
$ 0,287694$ 0,287694
Исторический минимум:
$ 0,00004008
$ 0,00004008$ 0,00004008
Текущая цена:
$ 0,00024242
$ 0,00024242$ 0,00024242

Токеномика Pyrin (PYI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Pyrin (PYI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PYI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PYI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PYI, изучите текущую цену PYI!

Прогноз цены PYI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.