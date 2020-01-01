Токеномика PUSO (PUSO) Откройте для себя ключевую информацию о PUSO (PUSO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PUSO (PUSO) PUSO is a decentralized stablecoin pegged to Philippines Peso on the Mento Platform. This marks the sixth stablecoin for mobile payments available on the Mento Platform, built on the Celo blockchain. PUSO can be easily used for remittances, FX trading and microloans, converted on-chain in other stable currencies on Celo, and accessed across various decentralized applications and services without regional barriers. Официальный сайт: https://www.mento.org/ Купить PUSO сейчас!

Токеномика и анализ цен PUSO (PUSO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PUSO (PUSO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 94,77K $ 94,77K $ 94,77K Общее предложение: $ 5,35M $ 5,35M $ 5,35M Оборотное предложение: $ 5,35M $ 5,35M $ 5,35M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 94,77K $ 94,77K $ 94,77K Исторический максимум: $ 0,01853788 $ 0,01853788 $ 0,01853788 Исторический минимум: $ 0,01539815 $ 0,01539815 $ 0,01539815 Текущая цена: $ 0,01771663 $ 0,01771663 $ 0,01771663 Узнайте больше о цене PUSO (PUSO)

Токеномика PUSO (PUSO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PUSO (PUSO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUSO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUSO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUSO, изучите текущую цену PUSO!

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