Токеномика PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) Откройте для себя ключевую информацию о PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) Pumpkin Token is a unique cryptocurrency inspired by a true story of redemption and second chances. The token is named after Pumpkin the Cat, who saved a man’s life during his struggle with addiction, symbolizing hope and resilience. Pumpkin Token combines emotional significance with practical utility in the decentralized finance (DeFi) space. Users can stake or use the token for yield farming within a dedicated dApp, earning rewards while contributing to a project rooted in community values. Additionally, the token supports mental health awareness initiatives, with plans to allocate a portion of fees to charitable causes, making it both meaningful and functional. Официальный сайт: https://thepumpkintoken.org Whitepaper: https://thepumpkintoken.org/PumpkinWhitePaper1.pdf Купить PUMPKIN сейчас!

Токеномика и анализ цен PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 812,24K $ 812,24K $ 812,24K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 812,24K $ 812,24K $ 812,24K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN)

Токеномика PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUMPKIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUMPKIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUMPKIN, изучите текущую цену PUMPKIN!

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