Токеномика Pumpcat (PUMPCAT) Откройте для себя ключевую информацию о Pumpcat (PUMPCAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pumpcat (PUMPCAT) Pumpcat: the meme coin that lives for one thing and one thing only – pumping! When Solana needs a jolt, Pumpcat is there, claws out and ready to lift the vibes. Forget scratching posts; this cat’s all about scratching out gains. The cat that pumps – turning every dip into a jump! Pumpcat: the meme coin that lives for one thing and one thing only – pumping! When Solana needs a jolt, Pumpcat is there, claws out and ready to lift the vibes. Forget scratching posts; this cat’s all about scratching out gains. The cat that pumps – turning every dip into a jump! Официальный сайт: https://pumpcatonsol.xyz/ Купить PUMPCAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Pumpcat (PUMPCAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pumpcat (PUMPCAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 34,78K $ 34,78K $ 34,78K Общее предложение: $ 999,70M $ 999,70M $ 999,70M Оборотное предложение: $ 999,70M $ 999,70M $ 999,70M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 34,78K $ 34,78K $ 34,78K Исторический максимум: $ 0,00168527 $ 0,00168527 $ 0,00168527 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Pumpcat (PUMPCAT)

Токеномика Pumpcat (PUMPCAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pumpcat (PUMPCAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUMPCAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUMPCAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUMPCAT, изучите текущую цену PUMPCAT!

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