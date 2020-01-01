Токеномика Psy The Cat (PSYCAT)

Токеномика Psy The Cat (PSYCAT)

Откройте для себя ключевую информацию о Psy The Cat (PSYCAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Psy The Cat (PSYCAT)

PSYCAT is an innovative art-based meme-coin launched on the Solana blockchain through Pump.fun, aimed at merging the world of digital art with cryptocurrency. The project centers around Psy, a charismatic, anthropomorphic white cat, who navigates the crypto landscape. Each day, Psy's adventures are captured in vibrant, engaging art pieces and shared as memes, fostering a lively community engagement and making the crypto experience more accessible and entertaining.

As Psy explores various artistic realms and crypto-related scenarios, he brings with him a light-hearted, creative spirit that defines the PSYCAT project. This idea is not just about a meme-coin but about building a culture of creativity and community. PSYCAT promises to be a dynamic part of the growing intersection of art and technology, encouraging participation from both meme-coin traders and art lovers.

Официальный сайт:
https://psythecat.com

Токеномика и анализ цен Psy The Cat (PSYCAT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Psy The Cat (PSYCAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,69K
$ 8,69K$ 8,69K
Общее предложение:
$ 998,67M
$ 998,67M$ 998,67M
Оборотное предложение:
$ 998,67M
$ 998,67M$ 998,67M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,69K
$ 8,69K$ 8,69K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Psy The Cat (PSYCAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Psy The Cat (PSYCAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PSYCAT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PSYCAT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PSYCAT, изучите текущую цену PSYCAT!

Прогноз цены PSYCAT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.