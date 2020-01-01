Токеномика POSTHUMAN (PHMN) Откройте для себя ключевую информацию о POSTHUMAN (PHMN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о POSTHUMAN (PHMN) The purpose of PHMN to distribute voting power and responsibilities of POSTHUMAN Validator among it's delegators. We're on the way of becoming the First Decentralized Validator! It has own tokenomics, where we're adding 20% of validator's income to PHMN Liquidity on Junoswap.com Next steps are to bring the voting power to this token. It's already can be locked in our own DAS (Decentralized Autonomous Syncronization it's like the DAS but we've syncronized, nobody organized us) More details about it you could find in our tokenomics or watch videos or track our githubs and so on! https://www.youtube.com/watch?v=0lzDFbjK-ik https://www.youtube.com/watch?v=HF-8gEocZ7o You could find our DAS here: https://daodao.zone/dao/juno1h5ex5dn62arjwvwkh88r475dap8qppmmec4sgxzmtdn5tnmke3lqwpplgg Официальный сайт: https://posthuman.digital/ Купить PHMN сейчас!

Токеномика и анализ цен POSTHUMAN (PHMN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене POSTHUMAN (PHMN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 46,51K $ 46,51K $ 46,51K Общее предложение: $ 66,07K $ 66,07K $ 66,07K Оборотное предложение: $ 12,19K $ 12,19K $ 12,19K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 252,18K $ 252,18K $ 252,18K Исторический максимум: $ 55,2 $ 55,2 $ 55,2 Исторический минимум: $ 2,96 $ 2,96 $ 2,96 Текущая цена: $ 3,82 $ 3,82 $ 3,82 Узнайте больше о цене POSTHUMAN (PHMN)

Токеномика POSTHUMAN (PHMN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики POSTHUMAN (PHMN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PHMN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PHMN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PHMN, изучите текущую цену PHMN!

Прогноз цены PHMN Хотите узнать, куда может двигаться PHMN? Наша страница прогноза цены PHMN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PHMN прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!