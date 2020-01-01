Токеномика Poseidon (PSDN) Откройте для себя ключевую информацию о Poseidon (PSDN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Poseidon (PSDN) Poseidon is the H2O Governance token. H2O Protocol is governed by everyone who holds the PSDN token, Holders manage and ensure stability of the protocol. Официальный сайт: https://www.h2odata.xyz/ Купить PSDN сейчас!

Токеномика и анализ цен Poseidon (PSDN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Poseidon (PSDN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 61,25K $ 61,25K $ 61,25K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 243,14K $ 243,14K $ 243,14K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 251,92K $ 251,92K $ 251,92K Исторический максимум: $ 46,24 $ 46,24 $ 46,24 Исторический минимум: $ 0,073902 $ 0,073902 $ 0,073902 Текущая цена: $ 0,25192 $ 0,25192 $ 0,25192 Узнайте больше о цене Poseidon (PSDN)

Токеномика Poseidon (PSDN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Poseidon (PSDN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PSDN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PSDN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PSDN, изучите текущую цену PSDN!

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