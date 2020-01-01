Токеномика Popo The Frog (FROP) Откройте для себя ключевую информацию о Popo The Frog (FROP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Popo The Frog (FROP) "Popo: From Launch to Legend" captures Popo's rise from digital launch to meme icon. With secure tokens, a vibrant community, and strategic marketing, Popo aims to surpass Pepe and dominate the meme sphere. The $FROP is a fully audited token with disclosed smart contract code, ensuring transparency and security for all users. The $FROP has a total fixed total supply capped at 111,111,111,111 tokens. This supply will be allocated across various segments within the Popo ecosystem. Официальный сайт: https://popofrog.vip/ Whitepaper: https://static.popofrog.com/files/popo_whitepaper.pdf Купить FROP сейчас!

Токеномика и анализ цен Popo The Frog (FROP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Popo The Frog (FROP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,46K $ 20,46K $ 20,46K Общее предложение: $ 32,99B $ 32,99B $ 32,99B Оборотное предложение: $ 32,99B $ 32,99B $ 32,99B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,46K $ 20,46K $ 20,46K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Popo The Frog (FROP)

Токеномика Popo The Frog (FROP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Popo The Frog (FROP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FROP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FROP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FROP, изучите текущую цену FROP!

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