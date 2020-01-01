Токеномика Ponzi (PONZI) Откройте для себя ключевую информацию о Ponzi (PONZI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ponzi (PONZI) Elaborate scheme that spans the globe, each of us unknowingly plays a part in a financial circus, a Ponzi scheme vastly out of proportions. It's a cycle where the investments of the many serve the gains of a few, turning our collective efforts into a feast for the elite. This isn't fiction; it's the reality - a system where our dreams and hard work perpetually feed an endless loop of exploitation. Официальный сайт: https://www.ponzisol.com/home Whitepaper: https://www.ponzisol.com/home Купить PONZI сейчас!

Токеномика и анализ цен Ponzi (PONZI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ponzi (PONZI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,43K $ 24,43K $ 24,43K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,43K $ 24,43K $ 24,43K Исторический максимум: $ 0,02166713 $ 0,02166713 $ 0,02166713 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0002443 $ 0,0002443 $ 0,0002443 Узнайте больше о цене Ponzi (PONZI)

Токеномика Ponzi (PONZI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ponzi (PONZI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PONZI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PONZI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PONZI, изучите текущую цену PONZI!

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