Токеномика Ponzi (PONZI)

Токеномика Ponzi (PONZI)

Откройте для себя ключевую информацию о Ponzi (PONZI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ponzi (PONZI)

Elaborate scheme that spans the globe, each of us unknowingly plays a part in a financial circus, a Ponzi scheme vastly out of proportions. It's a cycle where the investments of the many serve the gains of a few, turning our collective efforts into a feast for the elite. This isn't fiction; it's the reality - a system where our dreams and hard work perpetually feed an endless loop of exploitation.

Официальный сайт:
https://www.ponzisol.com/home
Whitepaper:
https://www.ponzisol.com/home

Токеномика и анализ цен Ponzi (PONZI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ponzi (PONZI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 24,43K
$ 24,43K$ 24,43K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 24,43K
$ 24,43K$ 24,43K
Исторический максимум:
$ 0,02166713
$ 0,02166713$ 0,02166713
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,0002443
$ 0,0002443$ 0,0002443

Токеномика Ponzi (PONZI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ponzi (PONZI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PONZI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PONZI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PONZI, изучите текущую цену PONZI!

Прогноз цены PONZI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.