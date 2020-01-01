Токеномика Polygen (PGEN) Откройте для себя ключевую информацию о Polygen (PGEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Polygen (PGEN) Polygen is the Community’s Launchpad, the first truly decentralized launchpad where projects are free to innovate, experiment and launch their ventures with no gatekeepers, no whitelist and no whales. Projects have complete freedom to decide how much they want to raise, what auction mechanism they want to use, how they do their tiering, and they can operate any Project round (seed, private, public), or connect rounds. At Polygen, we have created a huge opportunity for a rich and diverse community that is focused on the long-term success of Projects. To participate in a raise, simply complete our KYC process, and you are able to fund the Projects you love! Официальный сайт: https://polygen.io/ Купить PGEN сейчас!

Токеномика и анализ цен Polygen (PGEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Polygen (PGEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,64K $ 15,64K $ 15,64K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 497,77M $ 497,77M $ 497,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 31,41K $ 31,41K $ 31,41K Исторический максимум: $ 0,051757 $ 0,051757 $ 0,051757 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Polygen (PGEN)

Токеномика Polygen (PGEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Polygen (PGEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PGEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PGEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PGEN, изучите текущую цену PGEN!

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