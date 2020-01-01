Токеномика Poison Finance (POI$ON) Откройте для себя ключевую информацию о Poison Finance (POI$ON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Poison Finance (POI$ON) Decentralized Multichain Synthetic Assets (Potions). Trade Stocks, Commodities, Etfs On the Blockchain. Официальный сайт: https://poison.finance Купить POI$ON сейчас!

Токеномика и анализ цен Poison Finance (POI$ON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Poison Finance (POI$ON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,75K $ 10,75K $ 10,75K Общее предложение: $ 9,13M $ 9,13M $ 9,13M Оборотное предложение: $ 5,16M $ 5,16M $ 5,16M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,03K $ 19,03K $ 19,03K Исторический максимум: $ 2,58 $ 2,58 $ 2,58 Исторический минимум: $ 0,00182378 $ 0,00182378 $ 0,00182378 Текущая цена: $ 0,00208318 $ 0,00208318 $ 0,00208318 Узнайте больше о цене Poison Finance (POI$ON)

Токеномика Poison Finance (POI$ON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Poison Finance (POI$ON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POI$ON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POI$ON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POI$ON, изучите текущую цену POI$ON!

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