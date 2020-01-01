Токеномика PLUTO (PLUTO) Откройте для себя ключевую информацию о PLUTO (PLUTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PLUTO (PLUTO) Pluto is a memecoin, representing the religion called Church Of Dulo. It's built on the Solana blockchain. The Pluto character is a delusional cat, who believes in himself and the crypot market to take him higher and higher. We are producing high quality art for our X account that other traders have greatly enjoyed so far. We plan on growing the cult of Pluto until everyone is as delusional as Pluto the cat. Официальный сайт: https://plutoprays.com/ Купить PLUTO сейчас!

Токеномика и анализ цен PLUTO (PLUTO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PLUTO (PLUTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,34K $ 7,34K $ 7,34K Общее предложение: $ 999,05M $ 999,05M $ 999,05M Оборотное предложение: $ 999,05M $ 999,05M $ 999,05M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,34K $ 7,34K $ 7,34K Исторический максимум: $ 0,00155953 $ 0,00155953 $ 0,00155953 Исторический минимум: $ 0,00000656 $ 0,00000656 $ 0,00000656 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене PLUTO (PLUTO)

Токеномика PLUTO (PLUTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PLUTO (PLUTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PLUTO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PLUTO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLUTO, изучите текущую цену PLUTO!

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