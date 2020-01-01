Токеномика PLAY (PLAY)
Информация о PLAY (PLAY)
PLAY turbocharges games with AI agents and crypto rails. PLAY is a layer 0 protocol that enables AI agents to transact autonomously in games and social apps by bringing web2 games onchain. Any game, any chain, any platform.
Tooling: A turnkey solution to plug blockchain and AI into any game in days, not years. Distribution: ‘pump fun’ for publishing fun onchain games directly in social apps like Telegram Discord, and YouTube. Launching games on every platform: Apple & Android, Mobile & PC, Unity & Unreal, EVM, SVM & Move. Abstracted everything: wallets, chains, accounts, co-pilots. The only tech stack needed to launch a game economy, monetization, UA, and UGC.
Токеномика и анализ цен PLAY (PLAY)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене PLAY (PLAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика PLAY (PLAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики PLAY (PLAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов PLAY, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов PLAY.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLAY, изучите текущую цену PLAY!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.