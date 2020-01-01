Токеномика PLAY (PLAY)

Токеномика PLAY (PLAY)

Откройте для себя ключевую информацию о PLAY (PLAY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PLAY (PLAY)

PLAY turbocharges games with AI agents and crypto rails. PLAY is a layer 0 protocol that enables AI agents to transact autonomously in games and social apps by bringing web2 games onchain. Any game, any chain, any platform.

Tooling: A turnkey solution to plug blockchain and AI into any game in days, not years. Distribution: ‘pump fun’ for publishing fun onchain games directly in social apps like Telegram Discord, and YouTube. Launching games on every platform: Apple & Android, Mobile & PC, Unity & Unreal, EVM, SVM & Move. Abstracted everything: wallets, chains, accounts, co-pilots. The only tech stack needed to launch a game economy, monetization, UA, and UGC.

Официальный сайт:
https://theplay.network/
Whitepaper:
https://readygames.gitbook.io/play

Токеномика и анализ цен PLAY (PLAY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PLAY (PLAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,34M
$ 2,34M$ 2,34M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 744,06M
$ 744,06M$ 744,06M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,14M
$ 3,14M$ 3,14M
Исторический максимум:
$ 0,194422
$ 0,194422$ 0,194422
Исторический минимум:
$ 0,00159462
$ 0,00159462$ 0,00159462
Текущая цена:
$ 0,00315074
$ 0,00315074$ 0,00315074

Токеномика PLAY (PLAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PLAY (PLAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PLAY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PLAY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLAY, изучите текущую цену PLAY!

Прогноз цены PLAY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.