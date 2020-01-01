Токеномика PLAY (PLAY) Откройте для себя ключевую информацию о PLAY (PLAY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PLAY (PLAY) PLAY turbocharges games with AI agents and crypto rails. PLAY is a layer 0 protocol that enables AI agents to transact autonomously in games and social apps by bringing web2 games onchain. Any game, any chain, any platform. Tooling: A turnkey solution to plug blockchain and AI into any game in days, not years. Distribution: ‘pump fun’ for publishing fun onchain games directly in social apps like Telegram Discord, and YouTube. Launching games on every platform: Apple & Android, Mobile & PC, Unity & Unreal, EVM, SVM & Move. Abstracted everything: wallets, chains, accounts, co-pilots. The only tech stack needed to launch a game economy, monetization, UA, and UGC. Официальный сайт: https://theplay.network/ Whitepaper: https://readygames.gitbook.io/play Купить PLAY сейчас!

Токеномика и анализ цен PLAY (PLAY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PLAY (PLAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,34M $ 2,34M $ 2,34M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 744,06M $ 744,06M $ 744,06M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,14M $ 3,14M $ 3,14M Исторический максимум: $ 0,194422 $ 0,194422 $ 0,194422 Исторический минимум: $ 0,00159462 $ 0,00159462 $ 0,00159462 Текущая цена: $ 0,00315074 $ 0,00315074 $ 0,00315074 Узнайте больше о цене PLAY (PLAY)

Токеномика PLAY (PLAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PLAY (PLAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PLAY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PLAY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLAY, изучите текущую цену PLAY!

Прогноз цены PLAY Хотите узнать, куда может двигаться PLAY? Наша страница прогноза цены PLAY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PLAY прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!